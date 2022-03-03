إسرائيل تجدد قرارها أنها لن ترسل معدات عسكرية لأوكرانيا بل إنسانية

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ثم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،

وأكد مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت إجراء الاتصالين الهاتفيين مع الزعيمين الروسي والأوكراني، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن زيلينسكي كرر طلب أوكرانيا الحصول على معدات عسكرية إسرائيلية، لكن بينيت قال إن إسرائيل لن تمنح أوكرانيا أي معدات يمكن أن يستخدمها الجيش. ولم يرد مكتب بينيت على طلبات للتعليق.

في وقت سابق من اليوم، نشرت صفحة زيلينسكي الرسمية على موقع فيسبوك ترجمة عبرية لتصريحاته، دعا فيها "جميع يهود العالم" إلى عدم التزام الصمت بشأن الغزو الروسي.

امتنعت إسرائيل إلى حد كبير عن اتخاذ إجراءات تثير استياء موسكو، ويرجع ذلك جزئيا إلى اعتمادها على روسيا للتنسيق الأمني في سوريا المجاورة التي تملك فيها روسيا وجودا عسكريا يدعم نظام بشار الأسد، وحيث تشن إسرائيل بشكل متكرر غارات جوية تستهدف القوات الإيرانية وقوات حزب الله.

ونددت إسرائيل بالغزو الروسي لأوكرانيا، لكنها عرضت أيضا القيام بدور الوسيط في محادثات لوقف إطلاق النار.

بالإضافة إلى ذلك، اعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها تدرس إرسال مساعدات إنسانية إضافية إلى أوكرانيا، بعد أن أرسلت 100 طن من الإمدادات هذا الأسبوع. وتقول إنها تقيم أيضا إمكانية إنشاء مستشفى ميداني في أوكرانيا.