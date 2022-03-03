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الأمم المتحدة: الهجمات الروسية على أوكرانيا فتحت صفحة خطيرة في تاريخ العالم

وكالة الأناضول للأنباء
جنيف
نشر في 03.03.2022 16:53
آخر تحديث في 03.03.2022 16:56
مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باتشيلت وكالة الأنباء الفرنسية مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باتشيلت (وكالة الأنباء الفرنسية)

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باتشيليت، إن الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا، فتحت صفحة جديدة وخطيرة في تاريخ العالم.

جاء ذلك في كلمة لها، الأربعاء، خلال اجتماع طارئ لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حول أوضاع حقوق الإنسان بأوكرانيا عقب الهجمات الروسية.

وأضافت المسؤولة الأممية أن الاعتداءات الروسية تركت آثاراً كبيرة على حقوق الإنسان بالنسبة لملايين الأشخاص.

وفي السياق، قالت إن أكثر من مليوني شخص نزحوا من أماكنهم في أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية.

وأوضحت أن أضراراً كبيرة لحقت بالبنية التحتية، ما أدى إلى انقطاع في خدمات الكهرباء، والمياه والصحة.

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