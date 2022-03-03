الأمم المتحدة: الهجمات الروسية على أوكرانيا فتحت صفحة خطيرة في تاريخ العالم

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باتشيليت، إن الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا، فتحت صفحة جديدة وخطيرة في تاريخ العالم.

جاء ذلك في كلمة لها، الأربعاء، خلال اجتماع طارئ لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حول أوضاع حقوق الإنسان بأوكرانيا عقب الهجمات الروسية.

وأضافت المسؤولة الأممية أن الاعتداءات الروسية تركت آثاراً كبيرة على حقوق الإنسان بالنسبة لملايين الأشخاص.

وفي السياق، قالت إن أكثر من مليوني شخص نزحوا من أماكنهم في أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية.

وأوضحت أن أضراراً كبيرة لحقت بالبنية التحتية، ما أدى إلى انقطاع في خدمات الكهرباء، والمياه والصحة.