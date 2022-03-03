الدفاع البريطانية: روسيا تتعثر في دخول العاصمة كييف بسبب المقاومة الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الخميس، إن رتلا عسكريا روسيا تعثر في دخول العاصمة كييف بسبب المقاومة الأوكرانية، والأعطال الميكانيكية والازدحام.

وأوضحت أن الأيام الثلاثة الماضية شهدت تقدما طفيفا إلا أن الرتل العسكري لا يزال على بعد 30 كيلو متراً من وسط المدينة.

وأضافت وزارة الدفاع أنه رغم القصف الروسي العنيف، لا تزال مدن خاركيف وتشيرنيهيف وماريوبول تحت السيطرة الأوكرانية، وتابعت أن بعض القوات الروسية دخلت مدينة خيرسون لكن الوضع العسكري لا يزال غير واضح.

كما أشارت إلى أن روسيا اضطرت إلى الاعتراف بمقتل 498 من جنودها في أوكرانيا وإصابة 1597 آخرين، لافته أن العدد الفعلي للقتلى والجرحى سيكون على الأرجح أعلى بكثير وسيستمر في الارتفاع.