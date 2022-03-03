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الدفاع الروسية: تدمير 1612 منشأة عسكرية وبنى تحتية في أوكرانيا

وكالة الأناضول للأنباء
موسكو
نشر في 03.03.2022 14:08
آخر تحديث في 03.03.2022 14:16
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

قال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن قوات بلاده دمرت 1612 منشأة عسكرية وبنى تحتية في أوكرانيا، منذ بداية التدخل العسكري.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في أوكرانيا، موضحا أن القوات الروسية سيطرت على مدن بالاقيليا، وفينوغرادنايا، وسارتاكا، وفوديانوي، وستوبولي، ونوفو وبولتافكا، فيما ضيقت الخناق على مدينة ماريوبول.

وأفاد بأن القوات الروسية تواصل تدمير البنى التحتية العسكرية لأوكرانيا، مبيناً أن آخرها كان تدمير مركز تكنولوجي للإذاعة والتلفزيون قرب العاصمة كييف.

وأشار إلى أن إجمالي المنشآت العسكرية والبنى التحتية التي دمرتها القوات الروسية في أوكرانيا، بلغ 1612 منشأة، وذلك منذ بداية التدخل العسكري.

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