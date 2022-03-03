القضاء الألماني يتهم روسياً بمحاولة اغتيال معارض شيشاني لنظام قديروف

وجه القضاء الألماني إلى مواطن روسي موقوف في ألمانيا تهمة التحضير لاغتيال منشق شيشاني بأوامر من رئيس النظام رمضان قديروف.

المشتبه به مسجون منذ توقيفه في كانون الثاني/يناير 2021 في شمال ألمانيا.

وأكد بيان صحافي صادر عن مكتب المدعي العام في كارلسروه الخميس أن المسجون متهم بالتحضير لجريمة قتل تهدف إلى "إسكات شقيق" أحد المعارضين "المنتقدين لنظام قديروف، الناشط على وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل شيشان مستقلة".

وقال الادعاء إنه "في النصف الأول من عام 2020، أصدر أحد أعضاء الجهاز الأمني للرئيس الشيشاني رمضان قديروف تعليمات إلى المتهم صالح د. لتنظيم عملية الاغتيال".

وحصل المشتبه به الذي قدمته العدالة على أنه "عضو في جهاز الأمن الشيشاني"، على سلاح، وجنّد رجلاً لتنفيذ الجريمة.

وقال البيان إن المشتبه به ساعد الرجل على الدخول سراً إلى ألمانيا وقام كلاهما بمراقبة منزل المُستهدَف.

وأضاف الادعاء أنه "لم تكن هناك استعدادات أخرى ولم تُنفذ محاولة الاغتيال، إذ تم القبض على المتهم قبل ذلك".

أما المنفذ، "فوافق على المهمة ظاهرياً فقط، خوفاً من تعرضه لأعمال انتقامية".

وتتم مقاضاة المتهم خصوصاً، بتهمة "التحضير لعمل عنف خطير يهدد الدولة" وانتهاك قانون الأسلحة، ويمهد اتهامه الطريق لمحاكمته.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية، بأنه كان ينوي مهاجمة محمد عبد الرحمنوف، وهو لاجئ شيشاني مع أسرته في ألمانيا منذ عام 2017.

وأكدت وسائل الإعلام أن الشاب شقيق تومسو عبد الرحمنوف، وهو مدون ومنتقد لنظام رمضان قديروف الدكتاتوري، وكان تومسو نفسه ضحية محاولة قتل في السويد عام 2020.

ولم يؤكد القضاء هوية الشخص المُستهدف.

وفاقم التخطيط للاغتيال الذي أعلنت عنه السلطات الألمانية في ربيع 2021، التوتر بين ألمانيا وروسيا، وسط توترات جيوسياسية وزيادة قضايا التجسس المنسوبة إلى موسكو على الأراضي الألمانية.

وكان القضاء الألماني حكم أيضاً في كانون الأول/ديسمبر على روسي بالسجن المؤبد بتهمة قتل معارض شيشاني في برلين عام 2019. وخلصت المحكمة إلى أن هذا الاغتيال صدر بأمر مباشر من موسكو.