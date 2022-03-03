بدء الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا

انطلقت، الخميس، الجولة الثانية المفاوضات الروسية الأوكرانية في مدينة بريست الحدودية في بيلاروسيا، بهدف التوصل لحل للأزمة المندلعة بين البلدين.

وأعلن ميخايلو بودولياك، مستشار مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، توجه وفد من بلاده للقاء ممثلين عن الحكومة الروسية لعقد الجولة الثانية من المفاوضات.

وقال على تويتر إن أبرز النقاط التي سيتم بحثها هي الوقف الفوري لإطلاق النار وإرساء هدنة شاملة، إضافة إلى السماح بممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من القرى والمدن المدمرة أو التي تقصف باستمرار.

والاثنين الماضي انطلقت في منطقة "غومل" الحدودية بين أوكرانيا وبيلاروسيا، مباحثات بين وفد كييف المفاوض ونظيره الروسي، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.