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توقعات بتجاوز كلفة هجوم روسيا على أوكرانيا 20 مليار دولار يوميا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 03.03.2022 16:10
آخر تحديث في 03.03.2022 16:28
وكالة الأنباء الفرنسية وكالة الأنباء الفرنسية

توقعت دراسة بحثية أن تتجاوز كلفة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 20 مليار دولار يوميا.

الدراسة التي نشرتها شركة (Consultancy) للاستشارات الإلكترونية، أعدتها شركتا (Centre for Economic Recovery) و(EasyBusiness) للاستشارات والأبحاث.

وأشارت الدراسة إلى أن الأيام الـ 5 الأولى من الهجوم، كلفت روسيا 7 مليارات دولار، وهي خسائر مباشرة ناتجة عن العملية بما فيها خسائر القطع الحربية والجنود.

وأوضحت أن الخسائر البشرية في صفوف الجيش الروسي، ستؤدي إلى فقدان 2.7 مليار دولار من الناتج الإجمالي المحلي، خلال السنوات الـ 40 المقبلة.

وشددت الدراسة على أن تكاليف العملية ستزداد على روسيا مع اتساع نطاق التدخل العسكري، لافتة إلى إمكانية تجاوزها 20 مليار دولار يوميا.

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