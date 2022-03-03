زيلينسكي: مقتل نحو 9 آلاف جندي روسي خلال أسبوع

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فجر اليوم الخميس، مقتل نحو 9 آلاف جندي روسي خلال أسبوع.

وقال زيلينسكي، في خطاب موجه لشعبه، إن أوكرانيا تمكنت في أسبوع من إحباط خطط روسيا الموجهة ضدها.

وأشار إلى تراجع معنويات الجنود الروس المشاركين في الهجمات، وقال: "أفسدنا الخطط التي أعدوها منذ سنوات".

وتابع: "المزيد من المحتلين يفرون منا نحو منازلهم، هؤلاء ليسوا مقاتلي دولة، بل أطفال تائهون تم استغلالهم".

وأشاد زيلينسكي بنزول المواطنين الأوكرانيين إلى الشوارع بأياد عارية لمواجهة القوات الروسية داخل أراضيهم.

ولفت إلى أن القوات الروسية مضطرة لانتشال جثث جنودها أعمارهم 19-20 عاما بعشرات المروحيات.