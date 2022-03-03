زيلينسكي يريد التحدث لبوتين مباشرة "لوقف الحرب"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أنه يريد التفاوض مباشرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لأنها "الطريقة الوحيدة لوقف الحرب" بين كييف وموسكو.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي "يجب أن أتحدث إلى بوتين (...) لأنها الطريقة الوحيدة لوقف هذه الحرب"، مشيرا إلى أنه "منفتح" و"مستعد للتطرق إلى كل المسائل" مع بوتين.

من ناحية أخرى قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مماطلة أوكرانيا في المفاوضات ستؤدي لزيادة مطالبه من كييف.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي عقده مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الروسية "الكرملين".

وأوضح البيان أن بوتين انتقد تصريحات ماكرون بحق التدخل الروسي في أوكرانيا، وأكد أن الجيش الروسي سيواصل العملية "مهما كلف الثمن".

وأضاف الرئيس الروسي أن محاولة أوكرانيا المماطلة في المحادثات لكسب المزيد الوقت لن تؤدي إلا لتوسيع قائمة الشروط الروسية.

وفي وقت سابق الخميس، حثت فرنسا رعاياها ممن لا ضرورة لوجودهم في روسيا على مغادرة البلد.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.