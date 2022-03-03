زيلينسكي: 16 ألف مقاتل أجنبي متطوع يأتون لمساعدة أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن 16ألف مقاتل أجنبي متطوع سيأتون لمساعدة أوكرانيا ضد التدخل العسكري الروسي.

وقال زيلينسكي، خلال خطاب موجه لشعبه، اليوم الخميس، إن الشركاء والأصدقاء الحقيقيين يرسلون يوميا مساعدات دفاعية لبلاده.

وأضاف: "16 ألف مقاتل أجنبي متطوع سيأتون إلى أوكرانيا لمساعدتها، القافلة الأولى على وشك الوصول إلى البلاد".

وتابع: "إنهم يأتون لحماية حريتنا وحياتنا".

ومطلع مارس/أذار الحالي، وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسوما رئاسيا يسمح للمتطوعين الأجانب الراغبين في دعم أوكرانيا أمام التدخل العسكري الروسي بدخول البلاد دون تأشيرة.

وجاء في المرسوم الرئاسي: "اعتبارا من 1 أذار/ مارس، تم إدخال نظام دخول بدون تأشيرة للأجانب الذين يرغبون في الانضمام إلى الفيلق الدولي لأوكرانيا مؤقتا خلال فترة سريان الأحكام العرفية".

وذكر المرسوم أن القرار الرئاسي لا ينطبق على المواطنين الروس.

في 27 فبراير ناشد زيلينسكي جميع مواطني العالم وأصدقاء أوكرانيا للمشاركة في الدفاع عن أوكرانيا وأوروبا ضد العدوان الروسي.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/شباط، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.