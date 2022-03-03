موسكو وكييف تتوصلان لاتفاق لفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين

أعلنت روسيا وأوكرانيا التوصل لتفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين، ووقف لإطلاق النار أثناء عملية الإجلاء.

أعلن ميخايلو بودولياك، مستشار مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، عن اتفاق وفد بلاده مع نظيره الروسي على إنشاء ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين في أوكرانيا.

جاد ذلك في أعقاب عقد الوفدين جولتهما الثانية من المفاوضات في مدينة بريست الحدودية في بيلاروسيا بغية حل الأزمة بين البلدين.

وقال بودولياك إنه "رغم عدم حصول الوفد الأوكراني على النتائج التي كان يطمح إليها من المحادثات مع روسيا، إلا أنه تم الاتفاق على إنشاء ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين الأوكرانيين".

وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا علي عقد "جولة ثالثة من المفاوضات قريبا".

وانطلقت، الخميس، الجولة الثانية المفاوضات الروسية الأوكرانية، وكان يطمح الوفد الأوكراني لإرساء وقف فوري لإطلاق النار وهدنة شاملة، إضافة إلى السماح بممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من القرى والمدن المدمرة أو التي تقصف باستمرار.

والاثنين الماضي انطلقت في منطقة "غومل" الحدودية بين أوكرانيا وبيلاروسيا، مباحثات بين وفد كييف المفاوض ونظيره الروسي، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.