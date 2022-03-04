ألمانيا تسجل أكثر من 18 ألف لاجئ قادمين من أوكرانيا

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، الجمعة، وصول أكثر من 18 ألف لاجئ قادمين من أوكرانيا، منذ التدخل العسكري الروسي فيها.

وقال متحدث وزارة الداخلية ماكسيميليان كال، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة برلين، إنه "حتى الآن وصل 18 ألف و436 لاجئا من أوكرانيا إلى ألمانيا".

وأكدت الوزارة أن معظم القادمين "أسر بدون رجال"، وأن عدداً كبيراً منهم "من النساء والأطفال"، وفقاً للشرطة الفيدرالية الألمانية.

وأشار كال إلى أن بين إجمالي اللاجئين حوالي 15 ألف شخص من مواطني أوكرانيا، وحوالي 3 آلاف شخص من خارج دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن "الأشخاص الذين يفرون من منطقة الحرب يمكنهم دخول الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عما إذا كانوا من طالبي اللجوء الأوكرانيين، أو من رعايا دول أخرى".

وحتى الجمعة، أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد اللاجئين من أوكرانيا إلى دول الجوار بسبب التدخل العسكري الروسي، إلى مليون و209 آلاف و976.

كما حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان، من ارتفاع عدد اللاجئين إلى 4 ملايين في حال استمرار العملية العسكرية الروسية.