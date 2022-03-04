أوكرانيا تعلن مقتل جنرال روسي شمالي البلاد

أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، مقتل جنرال في الجيش الروسي في منطقة تشيرنيغيف، شمالي البلاد.

وقال مستشار الوزارة أنطون غيراشينكو، في منشور على فيسبوك، إن الجنود الأوكرانيين تمكنوا من قتل الجنرال أندريه سوخوفتسكي، نائب قائد الجيش الروسي الـ 41.

وحذر المستشار روسيا من مغبة مواصلة المغامرة العسكرية ضد بلاده، واصفا إياها بأنها ستكون أفغانستان جديدة بالنسبة لموسكو.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.