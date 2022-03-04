الجيش الروسي يقصف محطة نووية أوكرانية قبل الاستيلاء عليها

تسبب قصف روسي باشتعال حريق في زاباروجيا وهي أكبر محطة نووية في أوروبا، أعلنت السلطات الأوكرانية إخماده.

قالت الإدارة العسكرية الإقليمية في بيان اليوم الجمعة إن أضرارا لحقت بمقصورة المفاعل رقم 1 في مصنع زاباروجيا في مدينة إنرهودار، لكنها لا تؤثر على سلامة وحدة الطاقة. وأضافت أن العاملين في العمليات يضمنون سلامتها. لم ترد على الفور معلومات عن وقوع اصابات. قال مسؤولون أوكرانيون إن مستويات الإشعاع في المنطقة لم تكن خطيرة.

جاء قصف المحطة في الوقت الذي ضغط فيه الجيش الروسي على هجومه على مدينة أوكرانية حيوية منتجة للطاقة وكسب الأرض في محاولته لعزل البلاد عن البحر. مع دخول الاجتياح أسبوعه الثاني، أسفرت جولة أخرى من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا عن اتفاق مبدئي لإنشاء ممرات آمنة لإجلاء المواطنين وإيصال المساعدات الإنسانية.

كانت الدول النووية الكبرى تشعر بالقلق وليس بالذعر من الأضرار التي لحقت بمحطة الطاقة. مع ذلك، أدى الهجوم إلى مكالمات هاتفية بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة آخرين في العالم. قامت وزارة الطاقة الأمريكية بتنشيط فريق الاستجابة للحوادث النووية كإجراء احترازي.

في وقت سابق، قال المتحدث باسم المحطة النووية أندري توز للتلفزيون الأوكراني إن القذائف كانت تسقط مباشرة على المنشأة وأضرمت النيران في أحد مفاعلاتها الستة. وقال إن المفاعل قيد التجديد ولا يعمل لكن بداخله وقود نووي.

قالت الإدارة العسكرية الإقليمية في زاباروجيا إن القياسات التي تم إجراؤها في الساعة 7 صباحًا يوم الجمعة (0500 بتوقيت غرينتش) أظهرت أن مستويات الإشعاع في المنطقة "تظل دون تغيير ولا تعرض حياة وصحة السكان للخطر".

أعلن عمدة إنرهودار، دميترو أورلوف، على قناته على تطبيق تيليغرام صباح الجمعة أن "الحريق في (المحطة النووية) قد أخمد بالفعل". وقال مكتبه لوكالة الأسوشيتدبرس إن المعلومات جاءت من رجال الإطفاء الذين سُمح لهم بدخول الموقع طوال الليل.

جدد الهجوم المخاوف من أن الغزو قد يدمر أحد المفاعلات النووية الأوكرانية البالغ عددها 15 ويطلق حالة طوارئ أخرى مثل حادث تشيرنوبيل عام 1986، وهو أسوأ كارثة نووية في العالم، ووقع على بعد 110 كيلومترات (65 ميلا) شمال العاصمة.

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في "الساعات المقبلة" لإثارة قضية هجوم روسيا على محطة الطاقة النووية، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

في خطاب مؤثر في منتصف الليل، قال زيلينسكي إنه يخشى حدوث انفجار قد يكون "نهاية الجميع. نهاية أوروبا. إخلاء أوروبا".

وقال: "فقط الإجراءات العاجلة من أوروبا يمكن أن توقف القوات الروسية. لا تسمحوا بموت أوروبا من كارثة في محطة للطاقة النووية".

لكن معظم الخبراء لم يروا شيئًا يشير إلى كارثة وشيكة.

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الحريق لم يؤثر على المعدات الأساسية وأن المنظم النووي الأوكراني لم يبلغ عن أي تغيير في مستويات الإشعاع. ووافقت الجمعية النووية الأمريكية على ذلك، قائلة إن مستويات الإشعاع الأخيرة ظلت ضمن مستويات الخلفية الطبيعية.

قالت الجماعة في بيان إن "التهديد الحقيقي لأرواح الأوكرانيين لا يزال يتمثل في الاجتياح العنيف لبلادهم وقصفها".

قال أورلوف، رئيس بلدية إنيرهودار، في وقت سابق إن القصف الروسي توقف قبل ساعات من الفجر وأن سكان المدينة التي يقطنها أكثر من 50 ألف نسمة الذين مكثوا في الملاجئ خلال الليل يمكنهم العودة إلى منازلهم. وقال إن المدينة استيقظت من دون تدفئة لأن القصف أضر بالتدفئة الرئيسية في المدينة.

قبل القصف، أفادت شركة الطاقة الذرية الأوكرانية الحكومية أن رتلًا عسكريًا روسيًا كان يتجه نحو المحطة النووية. سمع دوي طلقات نارية وصواريخ في وقت متأخر من يوم الخميس.

في وقت لاحق، أظهرت كاميرا أمنية تم بثها مباشرًا ومرتبطة من الصفحة الرئيسية لمحطة زاباروجيا ما بدا أنه مركبات مصفحة تدخل ساحة انتظار المنشأة وتسلط الأضواء الكاشفة على المبنى.

ثم كان هناك ما يبدو أنه ومضات من مركبات، تلتها انفجارات متزامنة تقريبًا في المباني المحيطة. تصاعد الدخان في الإطار وانجرف بعيدًا.

استخدمت قوات فلاديمير بوتين قوتها النارية المتفوقة الأيام القليلة الماضية، وشنت مئات الصواريخ وهجمات المدفعية على مدن ومواقع أخرى في جميع أنحاء البلاد وحققت مكاسب كبيرة في الجنوب.

أعلن الروس الاستيلاء على مدينة خيرسون الجنوبية، وهي ميناء حيوي على البحر الأسود يبلغ عدد سكانه 280 ألف نسمة، وأكد المسؤولون الأوكرانيون المحليون الاستيلاء على مقر الحكومة هناك، مما يجعلها أول مدينة كبرى تسقط منذ بدء الغزو قبل أسبوع.

قال رئيس المنطقة عبر تيلغرام إن غارة جوية روسية دمرت، الخميس، محطة توليد الكهرباء في أوختيركا، وتركت المدينة بدون تدفئة أو كهرباء. في الأيام الأولى من الحرب، هاجمت القوات الروسية قاعدة عسكرية في المدينة الواقعة بين خاركيف وكييف، وقال مسؤولون إن أكثر من 70 جنديًا أوكرانيًا قتلوا.

قال دميترو زيفيتسكي: "نحاول معرفة كيفية إخراج الناس من المدينة بشكل عاجل لأنه في يوم واحد ستتحول المباني السكنية إلى مصيدة حجرية باردة بدون ماء أو ضوء أو كهرباء".

استمر القتال العنيف على مشارف ميناء استراتيجي آخر، ماريوبول، على بحر آزوف. قال مسؤولون إن المعارك تسببت في انقطاع الكهرباء والتدفئة والمياه في المدينة بالإضافة إلى معظم خدمات الهاتف. كما تم قطع توصيل الطعام للمدينة.