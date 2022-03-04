بلينكن: واشنطن مستعدة للحرب في حال تعرضت لهجوم

صرح وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن واشنطن مستعدة للحرب في حال تعرضت لهجوم أو أي من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو).

جاد ذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه بالأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث مقر الحلف.

وقال بلينكن: "الناتو حلف دفاعي ونحن لا نسعى للحرب، لكن إذا جاءت المواجهة إلينا فنحن مستعدون".

وأضاف أن قوة الناتو اليوم تتلخص في الاتحاد الذي أظهرته الدول الأعضاء خلال الفترة الماضية.

من جانبه، شدد ستولتنبرغ على أن الناتو سيدافع ويحمي كل شبر من أراضي الحلف.

وجدد الأمين العام للناتو دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب التي شنها ضد أوكرانيا.

ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، يؤكد الناتو على أنه لن يكون طرفا في النزاع وسيكتفي بتقديم كل أشكال الدعم العسكري لكييف دون إرسال أي جندي.

وأطلقت روسيا، الأسبوع الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو