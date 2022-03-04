"غوغل" تعلن تعليق جميع إعلاناتها في روسيا

قالت شركة "غوغل"، الجمعة، إنها أوقفت جميع إعلاناتها في روسيا، على خلفية تدخلها العسكري في أوكرانيا.

وأكدت الشركة، في بيان، أنه "في ضوء الظروف الاستثنائية، نقوم بإيقاف إعلانات غوغل مؤقتا في روسيا".

وأشارت إلى أن الوضع يتطور بسرعة، وأنها "ستواصل مشاركة التحديثات عند الحاجة".

وأوضحت أن القرار يشمل "جميع واجهات إعلانات غوغل في روسيا، بما في ذلك إعلانات غوغل ويوتيوب و(محرك) البحث".

تأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار مماثل من قبل شركة "تويتر"، الأسبوع الماضي، حيث أعلنت تعليق الإعلانات في كل من روسيا وأوكرانيا.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.