متظاهرون يهتفون "لا للحرب" في 20 مدينة روسية

تظاهر مئات المحتجين في 20 مدينة روسية، الخميس، ضد الحرب مع أوكرانيا، مطالبين بإرساء السلام بين البلدين.

وقالت مصادر إعلامية إن مدنا روسية عدة بينها العاصمة موسكو، ومدينة سانت بطرسبورغ شهدت مظاهرات مناهضة للحرب، شارك فيها مئات المتظاهرين.

وأوضح أن المتظاهرين رددوا هتافات ضد الحرب من قبيل "لا للحرب" في ساحة مانيجنيا وسط موسكو التي تتبع لتدابير أمنية شديدة من قبل الشرطة.

وطالب المحتجون الحكومة الروسية بإنهاء الحرب وإرساء السلام مع أوكرانيا.

وفي مدينة سانت بطرسبورغ، تدخلت عناصر الشرطة ضد المحتجين في شارع نيفسكي.

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن 20 مدينة روسية بجانب موسكو وسان بطرسبرغ شهدت مظاهرات مماثلة، أوقفت الشرطة فيها نحو 350 متظاهرا.

ووفق تقارير إعلامية وصل عدد الموقوفين المناهضين للحرب، إلى 8 آلاف و100 منذ اندلاعها الأسبوع الماضي.