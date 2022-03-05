بوتين: أوشكنا على تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن قوات بلاده على وشك الانتهاء من تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف في تصريح خلال زيارته مركزا لتدريب الطيارين تابعا لشركة "إيروفولت" الروسية للخطوط الجوية، أن قرار إطلاق عملية عسكرية في أوكرانيا كان صعبا.

وأوضح أنهم يهدفون لجعل أوكرانيا في وضع محايد، ولنزع سلاحها، مشددا على ضرورة أن تكون كييف محايدة من أجل عدم انضمامها لحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأفاد بأن انضمام أوكرانيا لـ"الناتو" يؤدي إلى حرب بين روسيا والحلف برمته.

وأكد أن العملية العسكرية الروسية لن تكون مقتصرة على دونباس فقط، مرجعاً السبب في ذلك إلى استمرار حصول القوات الأوكرانية على السلاح.

وأوضح: "لذا لجأ الجيش الروسي إلى طريق آخر، وهو تدمير البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا في المرحلة الأولى".

وتابع أن القوات الروسية على وشك الانتهاء من تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، مبيناً أن الجيش الروسي يواصل عمليته العسكرية كما هو مخطط لها.

وفي السياق، قال بوتين إن "فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا يمثل مشاركة في أعمال عدائية ضدنا"، مضيفا أن موسكو "وضعت قوات الردع النووي بحالة تأهب بعد تصريحات لندن باحتمال تدخل الناتو في أوكرانيا".

ولفت إلى أن "العقوبات المفروضة علينا تشبه إعلان حرب على روسيا"، لكنه استبعد أي خطط لفرض الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ في بلاده.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.