الدفاع الروسية: دمرنا 2203 هدفا عسكريا منذ بدء العملية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، تدمير 2203 أهداف عسكرية، منذ بدء العملية ضد أوكرانيا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن القوات الروسية قصفت صباح اليوم، المطار العسكري في ستاروكوستانتينوف، بأسلحة عالية الدقة ما أدى إلى إخراجه عن العمل.

وأضافت أن الدفاع الجوي الروسي تمكن من إسقاط 8 مقاتلات أوكرانية من طراز ميغ وسو، السبت.

وأكدت الوزارة أن قوات إقليمي لوغانسك ودونيتسك الإنفصاليين تمكنت من بسط السيطرة على 11 منطقة سكنية جديدة.

وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.