بلينكن: واشنطن تسعى لاتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بمقاتلات

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، أن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بطائرات حربية.

جاء ذلك مع استمرار العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، وسيطرة الروس مع الانفصاليين على مناطق هامة ومحطات نووية دفع العالم لاتهام موسكو بالتهور.

وقال بلينكن، في مؤتمر، خلال زيارة إلى مولدوفا، إن الولايات المتحدة "تعمل جاهدة" للتوصل إلى اتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بطائرات حربية، بحسب ما نقلت قناة الحرة الأمريكية.

وأضاف "لا يمكنني التحدث عن جدول زمني، لكن يمكنني القول إننا نتعامل مع الأمر بشكل نشط جدا".

وقال مسؤولون أميركيون، السبت، إن الولايات المتحدة تدرس صفقة ترسل بموجبها بولندا طائرات من الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا مقابل مقاتلات أميركية من طراز أف-16.