روسيا.. استقالة المدير الموسيقي لمسرح البولشوي الشهير

أعلن قائد الأوركسترا الروسي توجان سوخيف الأحد استقالته من منصبه كمدير موسيقي لمسرح بولشوي في موسكو والأوركسترا الوطنية لمسرح كابيتول في مدينة تولوز الفرنسية، مشيراً إلى أنه تعرض لضغوط لاتخاذ موقف من الأحداث في أوكرانيا.

وكتب في بيان: "أعلم أن الكثير من الناس ينتظرون ان أعبر عن موقفي مما يجري حالياً" في أوكرانيا.

واشار "في البداية، ينبغي أن أقول أهم ما في الأم : لم أؤيد مطلقاً وسأكون على الدوام ضد أي نزاع تحت أي شكل من الأشكال".

واضاف "بعض الناس يشككون في رغبتي في السلام ويعتقدون أنني كموسيقي يمكنني التحدث عن أي شيء آخر غير السلام على كوكبنا، هو أمر صادم ومهين بالنسبة لي".

وقال هذا الموسيقي المتحدر من أوسيتيا وهو أحد الكبار من جيل الشباب، ان ليس بوسعه "ان يكون شاهداً على الطريقة التي يتعرض فيها زملاؤه والفنانون والممثلون والمغنون والراقصون والمخرجون إلى معاملة غير لائقة و(يقعون) ضحايا + ثقافة الإلغاء+ ".

واضاف "يُطلب مني تفضيل تراث ثقافي على آخر (...) سيُطلب مني قريبًا الاختيار بين تشايكوفسكي وسترافينسكي وشوستاكوفيتش وبيتهوفن، وبرامز وديبوسي. وهذا ما يحدث بالفعل في بولندا، الدولة الأوروبية، حيث الموسيقى الروسية ممنوعة".

واوضح "ولمواجهة الخيار الصعب في الاختيار بين الموسيقيين الروس والفرنسيين، قررت الاستقالة من منصبي كمدير موسيقي لمسرح بولشوي في موسكو والاوركسترا الوطنية لمسرح كابيتول بأثر فوري".

وختم مستنكراً "نحن الموسيقيون موجودون لنُذَكر عبر موسيقى شوستاكوفيتش أهوال الحرب. نحن الموسيقيون سفراء السلام، وبدلاً من استخدامنا وموسيقانا لتوحيد الأمم والشعوب، نحن منقسمون ومبعدون".