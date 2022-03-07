الاتحاد الأوروبي يتوقع لجوء 5 ملايين أوكراني لدول الجوار

قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، إنهم يتوقعون مغادرة قرابة 5 ملايين شخص، أوكرانيا بسبب التدخل العسكري الروسي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، قبيل اجتماع وزراء التنمية في دول الاتحاد الأوروبي، في مدينة مونبلييه الفرنسية.

وأضاف أنهم يواجهون في أوكرانيا نموذجاً مشابهاً لما حدث في أفغانستان، لافتاً إلى لجوء قرابة 1.5 مليون أوكراني إلى البلدان المجاورة، خلال الأسبوع الأخير.

وأوضح أنهم يتوقعون مغادرة قرابة 5 ملايين شخص لأوكرانيا، مشدداً على ضرورة القيام بالتحضيرات اللازمة في هذا الخصوص.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.