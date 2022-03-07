القائمة الرئيسية
أوروبا
القائمة الرئيسية

الدفاع الروسية: دمرنا 2396 منشأة عسكرية في أوكرانيا وإسقاط 5 طائرات

وكالة الأناضول للأنباء
موسكو
نشر في 07.03.2022 13:37
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

قالت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، إن عملياتها العسكرية في أوكرانيا أسفرت عن تدمير 2396 منشأة عسكرية.

وأوضحت، في بيان، أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 3 طائرات من نوع (سو-27) في منطقة بولتافا، وطائرة (سو-25) في منطقة غوستوميل وطائرتي هليكوبتر من طراز (مي-24) في منطقة ماكاروف.

وأشارت أيضا إلى قدرة الدفاعات الجوية على إسقاط 8 طائرات بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية.

وفي السياق، لفتت الدفاع الروسية إلى أن قوات لوغانسك الشعبية والتي اعترفت موسكو باستقلالها عن أوكرانيا تقدمت 6 كيلومترات وبسطت سيطرتها على 7 مناطق سكانية.

وكانت روسيا أطلقت فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، رفضها لجلسات محكمة العدل الدولية المعنية...
مختارات