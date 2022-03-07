انطلاق الجولة الثالثة للمفاوضات بين أوكرانيا وروسيا

انطلقت الإثنين، في مدينة بريست البيلاروسية الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

ووصل الوفد الأوكراني عبر مروحية إلى منطقة "بلوفيسك" الغابية في بريست الحدودية مع بولندا وأوكرانيا.

ويترأس الوفد الروسي، فلاديمير مدينسكي، مستشار الرئيس، فيما يترأس الوفد الأوكراني نائب رئيس مكتب الرئاسة ميخايل بودولياك.

ومن المنتظر أن تناقش المفاوضات مسائل سياسية، وقضايا الدعم الإنساني الدولي، وأخرى عسكرية.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تشترط عدة مسائل من أجل إيقاف الحرب على أوكرانيا.

والإثنين الماضي، انطلقت في منطقة "غومل" الحدودية بين أوكرانيا وبيلاروسيا، مباحثات بين وفد كييف المفاوض ونظيره الروسي، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكن لم يتوصل الجانبان لأية نتيجة.

ثم انطلقت جولة ثانية من تلك المفاوضات، الخميس، في مدينة "بريست" الحدودية في بيلاروسيا، تم الاتفاق خلالها على إنشاء ممرات انسانية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.