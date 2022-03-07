روسيا ترفض جلسات محكمة العدل الدولية بشأن تدخلها العسكري في أوكرانيا

أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، رفضها لجلسات محكمة العدل الدولية المعنية بالنظر في العملية العسكرية في أوكرانيا، ورفضت موسكو إرسال وفد للمشاركة في أولى جلسات المحكمة.

وعقدت الجلسة في المحكمة التابعة للأمم المتحدة، بناء على طلب من كييف التي اتهمت موسكو بارتكاب أعمال إبادة وقتل عمد ضد الأوكرانيين خلال الهجوم الذي شنته روسيا على أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة أسوشيتيد برس.

وقالت كبيرة قضاة المحكمة، الأمريكية جوان إي دونوغو، إن سفير روسيا في هولندا أبلغ القضاة أن حكومته لا تنوي المشاركة في الإجراءات الشفوية، ومضت الجلسة دون وفد موسكو.

وتفتح محكمة العدل الدولية يومين من جلسات الاستماع في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية، إثر طلب أوكرانيا من قضاتها إصدار أوامر لروسيا بوقف عمليتها العسكرية.

ومن المقرر أن تقدم أوكرانيا حججها، صباح اليوم الإثنين، ولروسيا فرصة الرد غدا الثلاثاء.

وطلبت أوكرانيا من المحكمة أن تأمر روسيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي.

ومن المتوقع صدور قرار بشأن الطلب في غضون أيام، رغم أن هذا لا يعني أن روسيا ستلتزم بأي أمر قد تصدره المحكمة.



