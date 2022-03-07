روسيا تطالب أوكرانيا بتعديل دستورها وعدم الانضمام لأي تكتل

طالبت الرئاسة الروسية (الكرملين)، الإثنين، أوكرانيا بتعديل دستورها والتخلي عن أي خطط للانضمام لأي تكتل، في إشارة إلى مساعي كييف للانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

جاء ذلك في تصريحات لمتحدث الكرملين دميتري بيسكوف، مشيرًا أن روسيا أبلغت أوكرانيا بأنها ستنهي عمليتها العسكرية "في أي لحظة" إذا قبلت كييف بشروط موسكو، حسبما نقل موقع "روسيا اليوم".

وقال إن روسيا تطالب أوكرانيا بوقف أنشطتها العسكرية وتثبيت وضعها الحيادي دستوريا والاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، إلى جانب الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وأضاف بيسكوف: "عليهم إضفاء تعديلات على دستورهم تتخلى أوكرانيا بموجبها عن أي تطلع إلى عضوية أي تكتل".

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.