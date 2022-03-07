روسيا تعلن وقفا مؤقتا لإطلاق النار في 4 مدن لإخلاء المدنيين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية وقفا مؤقتا لإطلاق النار في مدن كييف وماريوبول وخاركيف وسومي الأوكرانية، اعتبارا من الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، من أجل إخلاء المدنيين.

وأفاد بيان صادر عن مركز التنسيق بين الوحدات للتدخل الإنساني في أوكرانيا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن الوضع الإنساني في كييف وماريوبول وخاركيف وسومي أصبح سلبيا للغاية.

وأشار البيان إلى طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فتح ممرات إنسانية.

وأضاف: "يعلن الجيش الروسي وقفا مؤقتا لإطلاق النار اعتبارا من الساعة 10:00 بتوقيت موسكو (7:00 ت.غ) لإخلاء المدنيين من مدن كييف وماريوبول وخاركيف وسومي".

وذكر أن الممرات الإنسانية المزمع فتحها سيتم متابعتها عبر طائرات مسيرة، مبينا إبلاغ الوحدات المعنية في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتابع البيان: "نطالب بأن تستوفي أوكرانيا جميع الشروط لإنشاء ممرات إنسانية في الاتجاهات المحددة، وتوفير خروج منظم للمدنيين والمواطنين الأجانب".