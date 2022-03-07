صحيفة: واشنطن والناتو أرسلا 17 ألف سلاح مضاد للدبابات إلى أوكرانيا

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الولايات المتحدة و حلف شمال الأطلسي (الناتو) أرسلا أكثر من 17 ألف سلاح مضاد للدبابات إلى حدود أوكرانيا خلال الأيام الستة الماضية.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته مساء الأحد، أن الأسلحة "تضمنت صواريخ جافلن تم إنزالها من طائرات شحن عسكرية ضخمة عند حدود رومانيا وبولندا لتبدأ رحلتها للوصول إلى العاصمة الأوكرانية كييف والمدن الكبرى الأخرى في أوكرانيا".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين- لم تسمهم- قولهم إن هذه الأسلحة تعد "المساهمة الأكثر وضوحا" بينما هناك قوات من القيادة الإلكترونية الأمريكية، التي تعرف باسم "فرق المهام الإلكترونية" مخبأة بعيدا في قواعد حول شرق أوروبا "تعمل على اعتراض الهجمات الرقمية والاتصالات الروسية".

يأتي ذلك بينما يرفض حلف شمال الأطلسي إرسال أي من جنوده إلى أوكرانيا، بذريعة أن مثل هذه الخطوة ستحول الحرب إلى صراع مباشر بين الحلف وروسيا.

وكانت روسيا أطلقت فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.