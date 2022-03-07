كييف ترفض اقتراح موسكو إجلاء المدنيين نحو روسيا

اعتبرت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيرشوك، الاقتراح الروسي بإجلاء مواطني بلادها عبر ممرات إنسانية نحو الأراضي الروسية بأنه "سخيف"، مؤكدة رفض العرض.

وعبر حسابها على "تلغرام"، دعت فيرشوك التي تتولى وزارة إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتًا، روسيا إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية.

وأشارت إلى أن روسيا قصفت طرق الإجلاء مرتين، ومنعت فتح الممرات الإنسانية.

وقالت: "يقول الروس الآن إنهم مستعدون لفتح الممرات، لكن باتجاه الاتحاد الروسي، يعني يريدون من مواطنينا الذهاب إلى الأراضي الروسية، هذا هراء ومثير للسخرية وغير مقبول".

وأكدت أن الجانب الأوكراني نقل لنظيره الروسي الطرق التي يجب إنشاء الممرات الإنسانية فيها، وأن كييف مستعدة لفتح الممرات المذكورة اعتبارًا من اليوم.

وكانت روسيا أطلقت فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.