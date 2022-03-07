موسكو: توقعاتنا في الجولة الثالثة من المفاوضات لم تتحقق

ذكر رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، الإثنين، أن توقعات بلاده في الجولة الثالثة من المفاوضات لم تتحقق.

وقال ميدينسكي، في ختام المفاوضات التي جرت في بيلاروسيا، إن توقعات روسيا مع الجولة الثالثة للعملية التفاوضية لم تتحقق لكن الاجتماعات ستستمر، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

كما أعرب عن أمله في أن يتم "بدء عمل الممرات الإنسانية في نهاية المطاف اعتبارا من يوم غد" لافتا أن "الطرف الأوكراني قدم لنا تأكيداته لهذا الأمر".

وأضاف: "بحثنا اليوم على مدى وقت طويل قضية الممرات الإنسانية التي اتفقنا حولها خلال الاجتماع السابق والتي لم تعمل على الإطلاق بسبب عدم تنفيذ القوات المسلحة الأوكرانية على الأرض توجيهات قيادتها وإدارتها".

بدوره، ذكر مستشار للرئيس الأوكراني حول المفاوضات مع روسيا، أنه تم إحراز تقدم على صعيد الممرات الإنسانية.

وقال: "أجرينا مشاورات مكثفة خلال المفاوضات مع روسيا حول حل المشكلة بما في ذلك وقف إطلاق النار.

وانطلقت، الإثنين، في مدينة بريست البيلاروسية الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

والإثنين الماضي، انطلقت في منطقة "غومل" الحدودية بين أوكرانيا وبيلاروسيا، مباحثات بين وفد كييف المفاوض ونظيره الروسي، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكن لم يتوصل الجانبان لأية نتيجة.

ثم انطلقت جولة ثانية من تلك المفاوضات، الخميس، في مدينة "بريست" الحدودية في بيلاروسيا، تم الاتفاق خلالها على إنشاء ممرات انسانية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.