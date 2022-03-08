أوكرانيا.. تدفق آلاف المدنيين إلى المجر ورومانيا

يواصل آلاف المدنيين الأوكرانيين التدفق إلى المجر ورومانيا، اليوم الثلاثاء، هربا من التدخل العسكري الروسي في بلادهم.

وأعلن مركز الشرطة المجرية في بيان، أن 186 ألفا و252 شخصا قدموا من أوكرانيا إلى البلاد بين 24 فبراير/شباط الماضي و7 مارس/آذار الحالي.

وأفاد البيان أن 11 ألفا و185 شخصا دخلوا البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وعلى صعيد متصل، أشارت مصادر صحفية إلى استمرار تدفق المدنيين من أوكرانيا إلى رومانيا عبر معبر "سيريت" الحدودي بين البلدين.

ويواصل فرق إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد تقديم المساعدات للمدنيين في المعبر المذكور.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الأمم المتحدة، أن عدد اللاجئين الذين عبروا من أوكرانيا إلى دول الجوار بلغ مليوني شخص جراء التدخل العسكري الروسي.

وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.