أوكرانيا.. مركز الفنون في لفيف يتحول إلى مكان لجمع وتوزيع المساعدات

تحول مركز الفنون في مدينة لفيف الأوكرانية إلى أكبر مكان لجمع وتوزيع المساعدات الإنسانية، عقب التدخل العسكري الروسي في البلاد.

وتُجمع المساعدات من داخل وخارج المدينة الواقعة غربي البلاد، في المركز بفضل جهود المتطوعين، لتوزيعها على ضحايا الحرب ممن باتوا بدون مأوى وفروا من الهجمات.

ويتم تصنيف المساعدات التي تضم منتجات غذائية وملابس وأدوية، ومستلزمات طبية، وألعاب للأطفال، وغيرها.

من جانبها قالت المتطوعة تيتيانا كوستورنا، إن مركز الفنون تحول إلى أكبر مركز لجمع وتوزيع المساعدات في لفيف، موضحة أنهم يعملون على تلبية احتياجات المحتاجين الفارين من مناطق مختلفة

وقالت: "لدينا طرود جاهزة خاصة للعائلات القادمة من كييف وخاركيف، لأن هذه العائلات ليس لديها ما تجلبه معهم، نقدم الطرود لهم على الفور".

وأطلقت روسيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.