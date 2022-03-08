بريطانيا: سندعم قرار بولندا تزويد أوكرانيا مقاتلات إذا قررت ذلك

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الثلاثاء، أن بلاده ستدعم بولندا في قرارها إرسال طائرات حربية إلى أوكرانيا إذا قررت ذلك.

وحذر الوزير في الوقت نفسه، في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، من أن خطوة من هذا النوع "قد تضع بولندا في خط النار مباشرة أمام روسيا".

وقال بن والاس إنه سيدعم قرارا من عضو "الناتو" بولندا، لتزويد أوكرانيا بمقاتلات من طراز "ميغ 29"، إذا اختارت هي ذلك.

وتأتي تصريحات والاس وسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة وبولندا تبحثان مثل هذه الصفقة، حيث تحث واشنطن وارسو على تزويد كييف بطائرات تعود إلى الحقبة السوفيتية لتحل محلها طائرات أمريكية.

وأضاف بن والاس للشبكة البريطانية أن "بولندا ستدرك أن القرارات التي تتخذها لن تساعد أوكرانيا بشكل مباشر فحسب، وهو أمر جيد، لكن قد تضع بولندا أيضا في خط النار مباشرة أمام دول مثل روسيا وبيلاروسيا".

وتابع: "سيتعين عليهم التكيف مع ذلك. إنها حقا مسؤولية كبيرة تقع على عاتق رئيس بولندا وبطبيعة الحال على وزير الدفاع".

واختتم قائلا: "لذا، لست بصدد تخمين خيارهم. ولكن بالنسبة لي وبصفتنا عضوًا في الناتو، أقول إننا سنقف إلى جانب بولندا".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.