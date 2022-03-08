زيلينسكي: بدأنا نحصل على دعم الناتو لكنه "غير كاف"

اعترف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده "بدأت في الحصول على دعم من حلف شمال الأطلسي (الناتو)" مشيرا إلى أن الدعم المقدم لها "لايزال غير كافي".

جاء ذلك في كلمة مسجلة أمام مجلس العموم البريطاني، دعا فيها أيضا إلى الاستمرار في فرض العقوبات ضد موسكو وتصنيف روسيا "دولة إرهابية".

وقال: "في اليوم التاسع بدأنا نحصل على دعم الناتو ولكن ليس بالدرجة التي كنا نريدها"، وأنه في اليوم الحادي عشر "كانت المدن والمستشفيات تقصف بالقذائف والصواريخ الروسية".

وأضاف أن شعب أوكرانيا سيواصل المقاومة، وتابع "لن نرضخ ولن نستسلم وسنقاتل حتى آخر رجل في البر والبحر والجو".

وفي السياق، لفت الرئيس الأوكراني إلى ضرورة زيادة العقوبات ضد موسكو.

وأردف:" زيدوا الضغوط والعقوبات على روسيا وصنفوها دولة إرهابية وحافظوا على أمن أجوائنا".

وكان طلب زيلينسكي مرارا من دول الناتو فرض منطقة حظر طيران فوق بلاده إلا أنهم خشوا تحول المواجهة إلي صراع مباشر بين موسكو وأعضاء الحلف.

وذكر زيلينسكي بأن خسائر الجيش الروسي "تجاوزت 10 آلاف قتيل بمن في ذلك جنرال روسي".

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.