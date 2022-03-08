زيلينسكي: مازلت متواجد في كييف ولا أختبئ ولا أخاف من أحد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه ما زال في العاصمة كييف، غير مختبئ، ولا يخاف من أي أحد.

جاء ذلك في خطاب وجهه للشعب الأوكراني من القصر الرئاسي، فجر الثلاثاء، في كلمة هي الأولى من نوعها من هذا المكان منذ بدء التدخل العسكري الروسي في بلاده.

وأوضح أن بلاده تتصدى للجيش الروسي لليوم الـ 12، مضيفاً: "كافة القوات الأوكرانية تتواجد في المكان اللازم، وأنا بدوري متواجد مع فريقي في كييف".

وأعرب عن شكره لكافة الأبطال الذين يدافعون عن البلاد، قائلاً: "نعلم أن الحقد الذي جلبه عدونا على مدننا لن يستمر، ولن يبقى له اي أثر مع زوال العدو".

وأردف أن بلاده ستعيد بناء كافة المدن المدمرة، بحيث ستصبح أجمل من أي مدينة روسية.

ولفت إلى أن روسيا أخلت بتعهدها فيما يخص الممر الإنساني، وأنها لم تفتح الطريق لعبور المدنيين سوى في نقطة واحدة من أجل السماح لوسائل الإعلام بتصوير ذلك.

وأكد في الختام على أنه ما زال في كييف، حيث قال: "لا أختبئ، ولا أخاف من أحد".

وفجر 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.