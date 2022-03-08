ستولتنبرغ: الناتو سيبذل ما بوسعه لمنع تمدد الحرب إلى خارج أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، إن الحلف سيبذل ما بوسعه كي لا تمتد الحرب في أوكرانيا إلى دول أخرى.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيس وزراء لاتفيا كريسيانيس كارينز، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بقاعدة أدازي في لاتفيا.

واعتبر ستولتبرغ أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوض السلام في أوروبا.

ورأى أن بوتين "استهان" بأوكرانيا ووحدة الناتو وقوة الحلف.

ولفت إلى أن الحلف عزز وجوده شرقي أوروبا ويقدم المساعدة لأوكرانيا.

وأكد ستولتبرغ أن دول الناتو لا تسعى للصراع مع روسيا.

ونوه أن الحلف مسؤول عن ضمان أمن مليار شخص، وذلك يحتم على الناتو فعل ما بوسعه للحيلولة دون امتداد الصراع إلى خارج أوكرانيا.

بدوره، أكد ترودو تقديم بلاده مساعدات إنسانية وعسكرية إلى أوكرانيا وأنهم سيواصلون ذلك.

من جهته، شدد سانشيز على أن بوتين هو المسؤول الوحيد عن الحرب في أوكرانيا.

وأضاف: أود أن أبعث رسالة واضحة إلى بوتين، الناتو متحد وقوي أكثر من أي وقت مضى".

كما أكد في الوقت نفسه حرص الناتو على السلام، وأنه حلف دفاعي.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.