شهادات لمهاجرين بأن شرطة فرنسا تبث أصوات إباحية أثناء صلاة المسلمين

أفاد مهاجرون احتجزوا بمراكز اعتقال إداري فرنسية، بأن الشرطة تتعمد فتح أصوات إباحية عبر مكبرات الصوت أثناء قيام معتقلين مسلمين بأداء الصلاة.

ووفقاً لتقرير نشره موقع "ميديا بارت" الإخباري الفرنسي، قدّم 15 مهاجراً مسلماً ممن مكثوا في مركز اعتقال بمدينة نيس، شكاوى بخصوص تشغيل الشرطة الفرنسية أصواتا إباحية عبر مكبرات الصوت أثناء أدائهم الصلاة.

ونشر الموقع شهادات أخرى أدلى بها نزلاء آخرون في المركز بداية العام الجاري، أكدوا فيها صحة شكاوى المسلمين.

وفي هذا السياق قال النزيل السابق غالوست هاكوبيان، إن الشرطة الفرنسية فتحت أصواتا إباحية عبر مكبرات الصوت في تمام الساعة 18:30 يوم الثاني من يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال المواطن التونسي عمر الذي كان في المركز حينها، إنه سمع ذات الصوت يوم الأول من يناير الماضي، مبينا أن الشرطة الفرنسية كانت تفتح الأصوات الإباحية أثناء قيام المهاجرين بالصلاة.