ماكدونالدز تغلق "مؤقتا" كافة فروعها في روسيا

أعلنت سلسلة مطاعم ماكدونالدز الأمريكية للوجبات السريعة، الثلاثاء، أنها ستغلق فروعها الـ 850 في روسيا بشكل مؤقت، ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا.

ولفت المدير التنفيذي لماكدونالدز، كريس كمبنسكي، في رسالة بريد إلكتروني لموظفي الشركة واصحاب التراخيص باستخدام علاماتها التجارية، إلى أن ماكادونالدز توظف 62 ألف شخص في روسيا.

ونوه بأن سلسلة ماكدونالدز تنشط في روسيا منذ أكثر 30 عاما.

واعتبر أنه لا يمكن للشركة أن تتجاهل "الألم الانساني" الحاصل في أوكرانيا.

وأكد أن الشركة قررت إغلاق كل فروعها في روسيا مؤقتا، ولكنها ستواصل دفع رواتب كافة عامليها هناك.

وأفاد أنه من غير الممكن حاليا التكهن بموعد إعادة فتح فروع ماكدونالدز في روسيا.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.