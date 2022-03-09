أوكرانيا.. القصف الروسي يدمر مستشفى أطفال في "ماريوبول"

أعلن مسؤولون محليون بمدينة ماريوبول الأوكرانية، الأربعاء، أن غارات جوية روسية دمرت مستشفى أطفال في المدينة.

وقال مجلس المدينة، الذي نشر فيديو على تيليغرام للدمار الذي حل بالمستشفى، إن القوات الروسية أسقطت عدة قنابل على المستشفى.

وحتى ساعة نشر الخبر، لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا.

وفي تعليقه على الحادثة، كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تيليغرام قائلاً: "ضربة مباشرة للقوات الروسية على مستشفى الولادة.. الناس والأطفال تحت الأنقاض".

وأضاف: "هذه فظاعة! إلى متى سيكون العالم شريكاً في تجاهل الإرهاب؟ أغلقوا (حلف الناتو) السماء الآن! أوقفوا القتل! لديكم القوة، ولكن يبدو أنكم تفقدون الإنسانية".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

قُتل ما لا يقل عن 474 مدنياً وأصيب 864 آخرون في أوكرانيا منذ التدخل العسكري الروسي، كما فر أكثر من 2.1 مليون شخص من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة.