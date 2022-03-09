الكرملين يحذر من نقل مقاتلات ميغ-29 بولندية لأوكرانيا عبر الأميركيين

نددت روسيا باقتراح بولندا تزويد أوكرانيا بطائرات ميغ-29 عن طريق الأميركيين مؤكدة أن ذلك سيكون "سيناريو خطرا" إذا ما نفذوه.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الأربعاء "هذا سيناريو بغيض وقد يكون خطرا".

والأربعاء، حض الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الدول الغربية على اتخاذ "قرار بأسرع وقت" حول إرسال مقاتلات ميغ-29 وضعتها بولندا تحت التصرف لمساعدة أوكرانيا على مواجهة الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي: "اتخذوا قرارا في أسرع وقت، أرسلوا إلينا الطائرات"،

داعياً إلى درس الاقتراح البولندي "فورا".

وأعلنت وارسو الثلاثاء انها وضعت في تصرف واشنطن طائرات ميغ-29 سوفياتية الصنع، لترسلها بعد ذلك إلى كييف لكن واشنطن اعتبرت ان الاقتراح "غير قابل للتطبيق".