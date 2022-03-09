الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن فقدان الاتصال بأنظمة المراقبة في تشيرنوبل

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، أنها فقدت الاتصال بأنظمة المراقبة في محطة تشيرنوبل النووية، القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف وتخضع لسلطة روسيا.

وقالت الوكالة، في بيان، إن محطة تشيرنوبل "توقفت عن إرسال أي معلومات" معربة عن قلقها على سلامة موظفي المحطة العاملين تحت سيطرة القوات الروسية حاليا.

والثلاثاء، أشار مدير الوكالة رافائيل غروسي، إلى أن الإرسال عن بعد للبيانات من أنظمة مراقبة الضمانات المثبتة في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية "انقطع".

و"الضمانات" هو مصطلح تستخدمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوصف الإجراءات التقنية التي تطبّقها على المواد والأنشطة النووية، بهدف ردع انتشار الأسلحة النووية من خلال الكشف المبكر عن أي إساءة استخدام لهذه المواد

ولا يزال هناك أكثر من 200 من الفنيين والحراس الأوكرانيين عالقين في الموقع وهم يعملون منذ 13 يوما متواصلا تحت المراقبة الروسية.

وفي اليوم الأول للتدخل العسكري الروسي ضد أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، سيطرت روسيا على تشيرنوبل، التي شهدت في 1986 أسوأ حادث نووي بتاريخ البشرية.