عمدة كييف: لا نريد العودة إلى الاتحاد السوفييتي

قال فيتالي كليتشكو، عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، الأربعاء، إن شعب بلاده "لا يريد العودة إلى الاتحاد السوفييتي"، وإنه سيدافع عن أرضه ضد رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في "إعادة بناء الإمبراطورية الروسية".

وأضاف كليتشكو، في حديثه لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن سبب قيام بوتين بهذه العملية العسكرية هو "أننا (الأوكرانيون) نريد أن نكون دولة أوروبية ديمقراطية، ويريد بوتين إعادة بناء الإمبراطورية الروسية".

وتابع قائلاً: "بدون أوكرانيا من الصعب القيام بذلك، إن حلمه (بوتين) هو أن يعيد بناء الاتحاد السوفيتي.. كنا في الاتحاد السوفييتي، ولا نريد العودة إليه".

وأكد أن كييف لديها ما يكفي من الموارد لتستمر "أسبوعاً أو أسبوعين"، إذا تمكنت القوات الروسية من تطويق العاصمة.

ودعا كليتشكو الشعب إلى عدم الاستسلام قائلاً: "إننا لا نستسلم أبداً، لأنها أرضنا، إنها مدينتنا، إنها عائلتنا، نحن ندافع عن مستقبلنا".

وأوضح المسؤول الأوكراني أن سبب التدخل العسكري من الجانب الروسي "لا معنى له".

وصباح الأربعاء، بدأ سريان وقف إطلاق النار المؤقت في أوكرانيا، بغية إجلاء المدنيين من 5 مدن بينها العاصمة كييف.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.