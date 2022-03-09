كندا ترسل شحنة معدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الأربعاء، أنه أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مكالمة هاتفية أن كندا "سترسل لبلاده شحنة أخرى من المعدات العسكرية".

وقال ترودو على تويتر: "أبلغت الرئيس الأوكراني أننا سنرسل إلى بلاده شحنة إضافية من معدات عسكرية عالية التخصص، وخلال حديثنا ناقشنا آليات فرض العقوبات ضد روسيا وتقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا".

وأضاف أنه دعا زيلينسكي لإلقاء كلمة أمام البرلمان الكندي.

يشار أن كندا قدمت لأوكرانيا مساعدات عسكرية خلال الأيام الأولى من الهجوم الروسي الذي بدأ في 24 فبراير/شباط الماضي.

وفي الأول من مارس/آذار الجاري، قال ترودو إن بلاده سترسل إلى أوكرانيا أسلحة تشمل أنظمة مضادة للدبابات وذخيرة متطورة.