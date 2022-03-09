وزير خارجية أوكرانيا: آمل أن يسعى لافروف للحل لا للدعاية

أعرب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، عن أمله في أن يسعى نظيره الروسي سيرغي لافروف للحل لا البروباغندا (الدعاية) خلال لقائهما المرتقب في أنطاليا التركية الخميس.

وقال كوليبا في رسالة مصورة، الأربعاء، إنه استعد مع فريقه للقاء بشكل جيد، مضيفا "تطلعاتي من المفاوضات محدودة، لكننا سنركز بشكل أساسي على وقف إطلاق النار وتحرير أراضينا والمشكلات الإنسانية".

وأضاف أن نتيجة اللقاء ليست مرتبطة بالجانب الأوكراني فحسب، إنما بالتعليمات التي سيتلقاها لافروف قبيل قدومه إلى تركيا.

وأردف: "أتمنى أن يتعامل لافروف في هذه المفاوضات من منظور النوايا الحسنة والسعي لإنهاء هذه الحرب التي بدأتها روسيا، بدلا من منظور البروباغندا".

وأكد على أن الوفد الأوكراني سيبذل قصارى جهده للدفاع عن مصلحة البلاد.

يذكر أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أعلن عن اجتماع ثلاثي يضم وزراء خارجية تركيا وأوكرانيا وروسيا، في 10 مارس/ آذار على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وكانت روسيا أطلقت فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.