وزير خارجية أوكرانيا: اجتماعي مع لافروف سيعقد بفضل جهود تشاوش أوغلو

قال وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا، إن الاجتماع المقرر في 10 مارس/ آذار الجاري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أنطاليا، سيعقد بفضل وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو.

وأضاف كوليبا، في مقابلة متلفزة، "لا أدري إن كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقنع بوتين، أم أن تشاوش أوغلو أقنع لافروف، لكن الاجتماع سيتم يوم 10 مارس"، بحسب وكالة أنباء "يونيان" الأوكرانية، الأربعاء.

وأردف: "لافروف وعلى مدى سنتين كان يتجنب عقد لقاء ثنائي معي، الآن وافق فجأة، ربما لديه ما يقوله، سأستمع له لكنني سأتحدث معه على أساس أنه أحد مهندسي العدوان على أوكرانيا".

وردا على سؤال حول ما إذا كان وضع شبه جزيرة القرم ودونباس مدرجا على جدول الأعمال خلال الاجتماع، قال كوليبا إن بلاده ليست في وضع يسمح لها بالتخلي عن أي شيء في المفاوضات.

يذكر أن تشاوش أوغلو، أعلن الثلاثاء عن اجتماع ثلاثي يضم وزراء خارجية تركيا وأوكرانيا وروسيا، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.