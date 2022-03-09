وقف إطلاق النار المؤقت لإجلاء المدنيين يدخل حيز التنفيذ في 5 مدن أوكرانية

دخل سريان وقف إطلاق النار المؤقت في أوكرانيا حيز التنفيذ صباح الأربعاء لإجلاء المدنيين من 5 مدن بينها العاصمة كييف اعتبارا من الساعة 10:00 بتوقيت موسكو (07:00 تغ).

ويشمل قرار وقف إطلاق النار الذي اتخذته وزارة الدفاع الروسية مدن كييف وخاركيف وتشرنيهيف وسومي وماريوبول.

ويوم 28 فبراير/ شباط الماضي، انطلقت في منطقة "غومل" الحدودية بين أوكرانيا وبيلاروسيا، مباحثات بين وفد كييف المفاوض ونظيره الروسي، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكن لم يتوصل الجانبان لأية نتيجة.

ثم انطلقت جولة ثانية من تلك المفاوضات، الخميس الفائت في مدينة "بريست" الحدودية في بيلاروسيا، تم الاتفاق خلالها على إنشاء ممرات انسانية.

ورغم الاتفاق لم يتسن تحقيق وقف إطلاق النار المؤقت بشكل كامل، وحدثت مشاكل في إجلاء المدنيين من المدن المذكورة.

والاثنين، عقدت الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في منطقة بريست في بيلاروسيا، وأعلن الجانبان أنه تم تحقيق نتائج إيجابية في المحادثات حول ممرات المساعدات الإنسانية.

وعلى إثر ذلك، وضعت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء قرار وقف إطلاق النار المؤقت حيز التنفيذ، وتواصل إجلاء المدنيين رغم الظروف الجوية القاسية وانتهاكات وقف إطلاق النار من حين لآخر، إلى المناطق الآمنة حتى توقفها مع حلول ساعات المساء.

والليلة الماضية أعلنت وزارة الدفاع الروسية قرار وقف إطلاق النار المؤقت ليوم الأربعاء.