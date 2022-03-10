الرئيس الأوكراني يوقع على قانون يتيح للمدنيين استخدام الأسلحة زمن الحرب

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، على قانون يتيح للمدنيين استخدام الأسلحة وقت الحرب.

وحسب المعلومات الواردة على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني، وقع زيلينسكي على قانون مشاركة المدنيين في الدفاع عن أوكرانيا.

وينظم القانون توزيع الأسلحة والذخائر على المدنيين في البلاد زمن الحرب وإعادتها فيما بعد.

والقانون الذي يشمل الرعايا الأجانب وغير المواطنين، يعفي أيضا المدنيين من مسؤولية استخدام الأسلحة ضد من يرتكبون أعمالا عدوانية ضد أوكرانيا.

وأقر البرلمان الأوكراني القانون في 3 مارس/ آذار الجاري.

وسبق أن أعلن وزير الداخلية الأوكراني دنيس موناستيرسكي، توزيع أكثر من 25 ألف قطعة سلاح و10 ملايين ذخيرة على متطوعين في العاصمة كييف وحدها.