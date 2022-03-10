روسيا تحظر تصدير 200 منتج صناعي حتى نهاية 2022

أعلنت روسيا حظر تصدير أكثر من 200 منتج ومعدات حتى نهاية 2022، لمواجهة تحديات العقوبات المفروضة عليها من المجتمع الدولي.

وذكرت الحكومة، في بيان الخميس، أنها حظرت تصدير معدات التكنولوجيا والاتصالات والطب والسيارات والزراعة والكهرباء حتى نهاية 2022.

وأشارت إلى أن المعدات المستخدمة في النقل عبر سكك الحديد والحاويات والعنفات وآلات تصنيع المعادن والحجر ضمن قائمة المنتجات المحظور تصديرها.

وأضافت أن روسيا أوقفت إلى جانب ذلك تصدير أجهزة العرض ووحدات التحكم والألواح.

ولفتت إلى أن حظر التصدير يشمل كافة البلدان عدا دول "الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي" (بيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزيا وأرمينيا وروسيا).

والثلاثاء، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحظر تصدير بعض المنتجات والمواد الخام التي تحددها الحكومة.