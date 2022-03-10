رومانيا.. مستشفى ميداني تركي يداوي جراح ضحايا الحرب في أوكرانيا

على الحدود الأوكرانية الرومانية نصب فريق طبي تابع لوزارة الصحة التركية مستشفى ميداني لتقديم الخدمات الطبية للمدنيين الأوكرانيين الفارين من جحيم الهجوم الروسي على بلادهم.

فقبل أسبوع أقامت تركيا المستشفى في مدينة سوتشافا الرومانية، بهدف تقديم الخدمات الطبية للمواطنيين الأتراك الذين تم إجلاؤهم من أوكرانيا، لكن مع اشتداد الهجمات على المجمعات السكنية، تحولت إلى مركز لعلاج ضحايا الحرب من المدنيين الأوكرانيين.

ويتكون المستشفى الميداني من خيمتين، يعمل فيه مختصان في طب الإسعاف، وفنيان في التخصص ذاته، إضافة إلى 6 مساعدين من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وقدم المستشفى العلاج للعديد من الأوكرانيين الذين واجهوا مشاكل صحية بسبب رحلات النزوح الطويلة بالقطار والحافلة التي تستغرق 35 ـ 40 ساعة.

من جانبه قال الطبيب في المستشفى إمراه أري، إن معظم الشكاوى التي يتلقونها تتمثل بعدوى الجهاز التنفسي العلوي والحمى الناجمين عن الرحلات الطويلة والطقس البارد.

وأضاف أن المستشفى قدم أيضا الرعاية الصحية لمصابين جراء الضغط الناجم عن انفجار القنابل في منطقة الحرب.

وذكر أنه تم علاج رضيعة تبلغ 7 أشهر مع والدتها عقب تعرضهما لوعكة صحية خلال رحلة الهجرة القسرية من منازلهم في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأوضح أري أن المنظمات المنتشرة في المنطقة تقدم خدمات المساعدة الإنسانية، والمستشفى الوحيد في هنا هو المستشفى الميداني التركي.

وتابع: "يمكننا القيام بجميع التدخلات الطبية التي يمكن إجراؤها في مستشفى حكومي في تركيا، لدينا وحدة خدمة طوارئ مجهزة بالكامل مع 6 أسرة، ووحدة مراقبة للطوارئ مع 8 أسرة، ولا يوجد مستشفى بهذه السعة في المنطقة".

وأكد أن فرق الإسعاف المحلية ومنظمة الصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية الأخرى ترسل المرضى إلى المستشفى التركي.

وأعرب الطبيب التركي عن بالغ سعادته لقدرتهم على توفير خدمة الرعاية الصحية للفارين من الحرب، مضيفا "نؤدي واجبنا بكل سرور وننسى التعب عندما نشاهد ابتسامة الناس".

وقال إن السلطات الرومانية وضحايا الحرب من المدنيين بأوكرانيا أشادوا بالخدمات التي يوفرها المستشفى التركي.