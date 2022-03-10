لافروف: نريد أوكرانيا دولة محايدة وموسكو ليست ضد كييف

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن بلاده تريد أوكرانيا دولة محايدة، وأن معارضة موسكو توسع الناتو لا تعني أبدا أنها ضد أمن كييف.

تصريحات لافروف جاءت عقب حضوره اجتماعا ثلاثيا ضم إلى جانبه نظيريه التركي مولود تشاوش أوغلو، والأوكراني دميترو كوليبا في ولاية أنطاليا التركية.

وعلق لافروف على الاجتماع الثلاثي بالقول: "اليوم اتضح لنا أنه لا شيء يحل محل المفاوضات".

وأضاف أن من يرسلون السلاح إلى أوكرانيا ويشجعون المقاتلين المأجورين مسؤولون عن أفعالهم.

وأردف: "نشعر بالقلق إزاء ادعاءات إنشاء البنتاغون مختبرات عسكرية بيولوجية في أوكرانيا وننتظر إجابات عن هذه التساؤلات".

واعتبر لافروف أن مطلب الغرب الوحيد من أوكرانيا هو وقوفها الدائم ضد روسيا، مؤكدا أن مقترحات روسيا حيال فتح ممرات إنسانية يوميا لا يزال قائما

وأوضح أن الشعب الروسي يواجه صعوبات عديدة، معربا عن أمله بخروج الجميع من هذه الأزمة بشكل جيد.

ولفت إلى أن روسيا ستحل موضوع العقوبات الاقتصادية بشكل يجعلها غير معتمدة على الغرب، وستتخذ تدابير مهمة تحد من وقوعها في الموقف نفسه مجددا.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يتجنب المحادثات أبدا، مبينا أن موسكو لا تريد أن تكون هذه المحادثات مجرد حديث فقط.